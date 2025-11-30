Ричмонд
«Гранд Сервис Экспресс» взял в аренду депо «Симферополь» в Крыму

Оператор поездов в Крым сам ремонтирует вагоны в своем новом депо «Симферополь».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым — «Гранд Сервис Экспресс» — взял в долгосрочную аренду депо «Симферополь» для проведения техобслуживания и ремонта вагонов на собственных мощностях, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.

«В силу того, что есть пиковая нагрузка на ремонтные мощности в разных депо для подготовки парка к “высокому” сезону, мы взяли в долгосрочную аренду депо “Симферополь”. Соответствующее решение принято», — заявил Ганов.

По его словам, это депо станет базовым в части обслуживания вагонов компании, которых уже насчитывается свыше тысячи единиц, из них более 730 штук — в собственности перевозчика.

«Мы делаем его базовым в части обслуживания наших поездов. Инвестируем туда определенные средства для того, чтобы расширить узкие места в части проведения технического обслуживания отцепочного и плановых видов ремонта. Но пока мы не умеем делать так называемые тяжелые ремонты, то есть деповские и капитальные. Поэтому привлекаем сторонних подрядчиков. Но в дальнейшем такой ремонт будет возможен в депо “Симферополь”, — пояснил Ганов.

«Гранд Сервис Экспресс» — единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами «Таврия»), а также создатель уникального проекта — поезда-отеля на колесах «Гранд Экспресс», ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.