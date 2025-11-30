Астроном Киселев: летящий к Земле 3I/ATLAS может быть фрагментом планеты

Межзвездный объект 3I/ATLAS, резко изменивший курс и направившийся в сторону Юпитера, может быть фрагментом планеты, находящейся вне Млечного Пути, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, ранее стало известно, что объект 3I/ATLAS скорректировал курс и направился к Юпитеру. Астрофизик Ави Леб увидел в этом подтверждение того, что объект имеет инопланетное происхождение.
Киселев, однако, отметил, что изменение курса 3I/ATLAS можно объяснить негравитационным маневром, и подчеркнул, что объект является кометой.
«Точно утверждать, откуда прилетела комета 3I/ATLAS, нельзя, есть только теории. Возможно, этот объект прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как он содержит множество областей активного звездообразования. Но также комета может быть межгалактическим объектом и прибыть извне Млечного Пути, только этот сценарий маловероятен. Я и большинство астрономов уверены, что 3I/ATLAS — естественный объект. Может быть, он является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, но не инопланетным кораблем», — подчеркнул эксперт.
По словам Киселева, шансы на то, что внеземная цивилизация искала именно Землю с протекающей на ней формой жизни, близки к нулю.
При этом астроном подчеркнул, что подобные объекты из далекого космоса очень важны для науки.
Ранее астроном Киселев объяснил странные лучи 3I/ATLAS, которые связывают с НЛО.