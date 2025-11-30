Астроном Киселев: летящий к Земле 3I/ATLAS может быть фрагментом планеты

«Точно утверждать, откуда прилетела комета 3I/ATLAS, нельзя, есть только теории. Возможно, этот объект прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как он содержит множество областей активного звездообразования. Но также комета может быть межгалактическим объектом и прибыть извне Млечного Пути, только этот сценарий маловероятен. Я и большинство астрономов уверены, что 3I/ATLAS — естественный объект. Может быть, он является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, но не инопланетным кораблем», — подчеркнул эксперт.