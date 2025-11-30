Ричмонд
В Красноярске наградили победителей конкурса «Мама — это целый мир»

Конкурс проводится ежегодно накануне международного праздника День матери, который в этом году отмечается 30 ноября.

Источник: Министерство социальной политики Красноярского края

В Красноярске наградили победителей ежегодного конкурса «Мама — это целый мир».

Он проводится накануне международного праздника День матери, который в этом году отмечается 30 ноября.

В конкурсе приняли участие 220 человек из разных городов и районов края в четырех номинациях: «Рисунок», «Фотография», «Видеоролик» и «Слово о маме». Самому юному участнику — 12 лет, самому старшему — 75 лет.

Лучшей фотографией признана работа Татьяны Беликовой — жительницы Назарово, в номинации «Рисунок» стала Мария Егорова из села Большой Арбай Ирбейско-Саянского района.

В номинации «Слово о маме» первое место завоевала норильчанка Наргиз Мамедова, лучшим автором видеоролика признана Софья Чугуевец из Дзержинско-Тасеевского муниципального округа.

«Конкурс “Мама — это целый мир” не только подчеркивает важность материнства, но и является частью национального проекта “Семья”, который направлен на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи. И очень символично, что большинство участников конкурса сами являются частью больших и дружных семей», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Победителям вручат дипломы и памятные подарки, а всем участникам конкурса направят электронные сертификаты. Накануне праздника стало известно, что краснояркам выплатили почти 3 млрд рублей пособий по беременности и родам.