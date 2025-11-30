Подполковник Марочко: в Северске практически не осталось мирного населения

В Северске в настоящий момент идет активная фаза боевых действий. В разговоре с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко рассказал, что в городе находятся только боевики ВСУ, практически все мирные жители его покинули.