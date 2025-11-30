Подполковник Марочко: в Северске практически не осталось мирного населения

В Северске в настоящий момент идет активная фаза боевых действий. В разговоре с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко рассказал, что в городе находятся только боевики ВСУ, практически все мирные жители его покинули.
«По приблизительным оценкам, практически все мирные жители покинули данный населённый пункт, поскольку на протяжении очень длительного времени шли боевые действия. Российской армией была давно предоставлена возможность гражданскому населению покинуть Северск», — отметил он.
Марочко подчеркнул, что российские военные серьёзно надавили на Северск. За истёкшую неделю они продвинулись сразу с севера, востока и с юга данного населённого пункта.