Иванников: в уничтоженном под Киевом лагере погибли офицеры НАТО и ВСУ

«Иностранные специалисты в большинстве случаев находятся рядом с Киевом. И удар пришелся по тренировочной базе и месту дислокации иностранных наемников и специалистов НАТО. Вместе с иностранными наемниками присутствуют и офицеры ВСУ, которые их опекают, обеспечивают им быт и возможности коммуницировать с подразделениями. Поэтому уничтожение иностранных наемников всегда идет в тандеме с уничтожением офицеров ВСУ, которые находятся с ними рядом», — рассказал он.