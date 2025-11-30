Иванников: в уничтоженном под Киевом лагере погибли офицеры НАТО и ВСУ

Российские военные нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ под Киевом. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, отметил, что в момент удара в лагере находились офицеры НАТО и ВСУ.
«Иностранные специалисты в большинстве случаев находятся рядом с Киевом. И удар пришелся по тренировочной базе и месту дислокации иностранных наемников и специалистов НАТО. Вместе с иностранными наемниками присутствуют и офицеры ВСУ, которые их опекают, обеспечивают им быт и возможности коммуницировать с подразделениями. Поэтому уничтожение иностранных наемников всегда идет в тандеме с уничтожением офицеров ВСУ, которые находятся с ними рядом», — рассказал он.
По словам Иванникова, под удар по тренировочному лагерю под Киевом попали более 400 военных, в том числе, иностранных наемников. Значительная часть находившихся в лагере в момент удара погибла или получила тяжелые ранения.