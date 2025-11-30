В США подняли истребитель из-за приближения самолёта к резиденции Трампа

По данным NORAD, 29 ноября в небо был поднят истребитель для перехвата частного самолета, нарушившего запретную зону над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич.
«Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, который в субботу во второй половине дня нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде», — следует из сообщения командования. Частное владение Мар-а-Лаго в южном Палм-Бич, как и соседние районы, попадает в зону действия ограничений на полёты авиации.
Инцидент произошел в 16:20 по восточному времени (00:20 мск 30 ноября). По данным NORAD, это уже не первый случай нарушения воздушных границ в данном районе на текущей неделе. Накануне глава Белого дома пригласил предпринимателя Илона Маска на новогоднюю вечеринку в резиденцию во Флориде.