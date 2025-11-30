В США подняли истребитель из-за приближения самолёта к резиденции Трампа

«Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, который в субботу во второй половине дня нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде», — следует из сообщения командования. Частное владение Мар-а-Лаго в южном Палм-Бич, как и соседние районы, попадает в зону действия ограничений на полёты авиации.