Массовая авария с участием более 40 автомобилей произошла в США

Около 45 машин попали в массовое ДТП в американском штате Индиана — причиной стал сильный снегопад. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщил представитель федеральной полиции штата.
— Около 45 транспортных средств оказались вовлечены в массовую аварию на автомагистрали в Индиане после того, как на регион обрушился снег, — уточнили на NBC.
По предварительным данным, серьезных травм никто не получил. В округе Виго, где произошла авария, ожидается выпадение еще до 10 сантиметров осадков с усилением ветра.
18 ноября десятки автомобилей также попали в аварии после снегопада на Камчатке, скатываясь с обледеневших склонов. В Петропавловске-Камчатском водители теряли управление из-за льда.
Кроме того, 16 ноября массовое ДТП из-за гололеда произошло на трассе в Лыткарине. Столкнулись пять автомобилей, минимум два из них — большегрузы. Машины получили внешние повреждения.
В апреле массовое ДТП случилось в Ленинградской области. Столкнулись более 20 машин на Киевском шоссе. Тогда в регионе были минусовая температура и гололед.