В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за дороги у ЛДС

На ключевом участке набережной, от пляжа «Наутилус» до дамбы Октябрьского моста, введен режим повышенной готовности. Решение было принято мэрией города в связи с аварийным состоянием дорожного полотна, которое разрушилось из-за неисправной ливневой канализации.
Как следует из постановления городской администрации, основная причина — прогрессирующее разрушение систем водоотвода. Это уже привело к повреждению проезжей части в районе Многофункциональной ледовой арены, создав угрозу безопасности дорожного движения.
Для ликвидации последствий аварии Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии организует восстановительные работы. Координацию мероприятий на месте обеспечивает администрация Кировского района, которая также проинформирует жителей о состоянии дороги и ходе ремонта.
Режим повышенной готовности будет действовать до полного завершения всех работ на аварийном участке. Ориентировочные сроки окончания ремонта пока не сообщаются.