В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за дороги у ЛДС

На ключевом участке набережной, от пляжа «Наутилус» до дамбы Октябрьского моста, введен режим повышенной готовности. Решение было принято мэрией города в связи с аварийным состоянием дорожного полотна, которое разрушилось из-за неисправной ливневой канализации.