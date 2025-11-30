Синоптик Ильин: снегопады придут в Москву во второй половине декабря

Первая неделя декабря в Москве будет аномально теплой. Легкий мороз и снегопады ожидаются только во второй половине месяца, поделился прогнозом с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Где-то во второй половине декабря должны морозы начать почаще отмечаться. Небольшие, конечно, не сильные. И, соответственно, осадки в виде снега могут неплохо подсыпать. Так что до Нового года снежный покров может сформироваться и сохраниться», — рассказал эксперт.
По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, отсутствие снега и мороза в Москве в начале русской зимы связано с глобальными климатическими изменениями.