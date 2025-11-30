Ричмонд
Синоптик Ильин: снегопады придут в Москву во второй половине декабря

Снегопады на фоне снижения температуры обрушатся на Москву во второй половине декабря. Синоптик Ильин отметил, что благодаря небольшому морозу снежный покров может сохраниться до Нового года.

Источник: Аргументы и факты

Первая неделя декабря в Москве будет аномально теплой. Легкий мороз и снегопады ожидаются только во второй половине месяца, поделился прогнозом с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Где-то во второй половине декабря должны морозы начать почаще отмечаться. Небольшие, конечно, не сильные. И, соответственно, осадки в виде снега могут неплохо подсыпать. Так что до Нового года снежный покров может сформироваться и сохраниться», — рассказал эксперт.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, отсутствие снега и мороза в Москве в начале русской зимы связано с глобальными климатическими изменениями.