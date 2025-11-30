Эндрю Потуральски: «Все команды в КХЛ хороши, “Авангарду” приходится выкладываться по полной каждый раз»

Однозначно это один из самых требовательных тренеров в моей карьере. Благодаря этому он и является успешным тренером. Он прекрасно знает, как выжать максимум из команды. Возможно, кому-то это не нравится, но лично я хочу развиваться и становиться лучшей версией самого себя. Кроме того, Буше — очень честный человек. Он уже давно в хоккее, поэтому прекрасно чувствует его. Ги отлично понимает, когда стоит надавить на нас, а когда наоборот, дать отдохнуть. Очень умный и опытный человек и тренер. Очень приятно осознавать, что наш наставник может в нужный момент зарядить нас", — отметил Потуральски.