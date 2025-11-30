Эндрю Потуральски: «Все команды в КХЛ хороши, “Авангарду” приходится выкладываться по полной каждый раз»

Форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски дал интервью порталу «Allhockey», где ответил на вопросы о команде, Омске, своей игре и многом другом. Он отметил, что выступать в составе «ястребов» ему нравится, а их арена лучше многих в НХЛ.
Так он высказался о том, в чем отличия и особенности КХЛ в целом:
«В уровне игроков и их последовательности. Все команды в этой лиге хороши. Иногда болельщики смотрят в таблицу и думают, что с некоторыми из них нам должно приходиться легко. Но это не так. Все соперники в КХЛ очень сильные, все хотят биться и побеждать. Поэтому нам приходится выкладываться по полной в каждой игре. В каждой команде очень много мастеровитых игроков. Мне нравится играть в лиге с таким высоким уровнем конкуренции. Каждый может обыграть каждого, нужно всегда быть настроенным на битву».
Игрок пояснил, что до прихода в «Авангард» он хорошо поговорил с тренером Ги Буше, при том, что ранее они не были лично знакомы друг с другом. Буше очень требовательный и интенсивный тренер, который постоянно подвигает Эндрю к росту как игрока.
"Мне нравится принимать новые вызовы, поэтому я и хотел поработать под руководством Буше.
Однозначно это один из самых требовательных тренеров в моей карьере. Благодаря этому он и является успешным тренером. Он прекрасно знает, как выжать максимум из команды. Возможно, кому-то это не нравится, но лично я хочу развиваться и становиться лучшей версией самого себя. Кроме того, Буше — очень честный человек. Он уже давно в хоккее, поэтому прекрасно чувствует его. Ги отлично понимает, когда стоит надавить на нас, а когда наоборот, дать отдохнуть. Очень умный и опытный человек и тренер. Очень приятно осознавать, что наш наставник может в нужный момент зарядить нас", — отметил Потуральски.
Также хоккеист выразил мнение, что цитату Буше о нем самом «Он звезда, но не ведет себя как звезда. Он лидер, хочет быть частью команды и делает окружающих лучше. Именно такие люди становятся победителями, а не просто хорошими игроками» ему очень приятно слышать. Родители воспитали хоккеиста так, чтобы никогда не зазнавался и не думал лишнего о себе.
«Хоккей — командная игра, здесь нельзя играть только на самого себя. У нас в “Авангарде” прекрасный коллектив», — резюмировал он эту часть интервью.
Высказался Эндрю и в вопросе о своих партнерах, с которыми обычно играет в последних матчах в атаке, Дмитрии Рашевском и Константине Окулове. Это отличные игроки, у каждого из них достаточно успешный путь в хоккее.
«Константин много работает, прекрасно видит площадку и забивает. А Дмитрий очень быстр, он хорошо бьется за шайбу и делает на нас передачи. Я, в свою очередь, всегда стараюсь тоже сыграть на ребят. Считаю, что каждый из нас способен забить, мы хорошо сыгрались. Конечно, присутствует определенный языковой барьер, из-за чего мне несколько сложновато общаться с ребятами. Но мы нашли, как решить эту проблему. У нас появилась хорошая “химия”, — заверил форвард.
