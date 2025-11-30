Раскрыты странные подробности смерти олимпийской чемпионки Петрусевой: вот где соседи нашли ее тело

По словам Журовой, она с детства общалась с Петрусевой благодаря дружбе той с ее тренером, и долгое время видела в ней непобедимую чемпионку, в том числе в многоборье. Собеседница агентства описала Петрусеву как принципиального человека со спортивным характером и твердой позицией.