Раскрыты странные подробности смерти олимпийской чемпионки Петрусевой: вот где соседи нашли ее тело

Олимпийскую чемпионку-конькобежку Наталью Петрусеву соседи нашли мертвой на улице, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее Союз конькобежцев России (СКР) сообщил о смерти Петрусевой на 71-м году жизни.
«Причины смерти пока выясняются. Ее обнаружили соседи на улице», — передает собеседник агентства.
Спортсменка стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 м и бронзовым призером на 500 м на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде. На следующей Олимпиаде в Сараево она получила две бронзовые медали (1000 м и 1500 м).
На счету спортсменки также три золотые медали чемпионатов мира, четыре призовых места на мировых первенствах, два титула чемпионки Европы и множество побед на чемпионатах СССР. За время профессиональной карьеры Петрусева установила 10 мировых рекордов.
После ухода из большого спорта Наталья Петрусева перешла на тренерскую работу. Согласно информации Союза конькобежцев России, она участвовала в подготовке национальной сборной к Олимпийским играм 2002 года и способствовала выходу многих спортсменов на международную арену.
Позднее олимпийская чемпионка 2006 года Светлана Журова отметила, что Петрусева запомнилась как тренер и наставник. Она отличалась твердыми принципами, а также отдавала много сил поддержке женщин в спорте.
«Она была такой настоящей олимпийской чемпионкой, по характеру боевая, жесткая. Работала тренером в Москве долгие годы, многое для них сделала», — акцентировала Журова в беседе с ТАСС.
По словам Журовой, она с детства общалась с Петрусевой благодаря дружбе той с ее тренером, и долгое время видела в ней непобедимую чемпионку, в том числе в многоборье. Собеседница агентства описала Петрусеву как принципиального человека со спортивным характером и твердой позицией.
Днями ранее в возрасте 99 лет скончался олимпийский чемпион 1956 года, футболист сборной СССР Никита Симонян.
Футбольная биография Никиты Симоняна связана с московскими клубами «Крылья Советов» и «Спартак». В составе красно-белых он добился значительных успехов: четыре титула чемпиона СССР и две победы в Кубке страны. На международной арене Симонян завоевал олимпийское золото в 1956 году, а два года спустя отличился первым голом сборной СССР в финальных турнирах чемпионатов мира.