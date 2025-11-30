WhatsApp на грани: эксперт сказал, что будет после блокировки мессенджера

В России появилась реальная перспектива полной блокировки мессенджера WhatsApp*.
О том, что популярное приложение для общения может исчезнуть из цифрового пространства страны, в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
По его словам, технических препятствий для этого нет.
Последнее предупреждение.
Роскомнадзор официально предупредил Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.
Причиной названо дальнейшее невыполнение требований российского законодательства. Регулятор подчеркнул, что компании неоднократно направлялись соответствующие предписания, однако их исполнение было недостаточным.
Равнодушие платформы.
Алексей Раевский считает, что мессенджер скоро может быть заблокирован.
«Блокировка WhatsApp абсолютно реальна. С технической точки зрения — проблем никаких нет», — сказал эксперт aif.ru.
Раевский пояснил, что в отличие от некоторых других сервисов, WhatsApp, скорее всего, не станет прилагать усилий, чтобы изменить ситуацию.
«Они вообще не особо занимаются своим развитием. У них есть некое доминирующее положение на глобальном рынке мессенджеров, и они этим пользуются. Но при этом продукт практически не развивается и никакие средства в его разработку особо не вкладываются», — констатирует Раевский.
Это означает, что гигант цифровой индустрии вряд ли будет инвестировать в технологии для сохранения присутствия на рынке РФ.
«WhatsApp вряд ли станет предпринимать какие-либо меры, чтобы остаться в России», — уверен специалист.
Сценарий блокировки: «Проснешься — и не работает».
Блокировка может произойти в любой момент, считает эксперт. Раевский описывает этот сценарий так: «Когда это произойдет — неизвестно. Заблокировать могут в любой момент. Как правило, утром просыпаешься, и уже что-то не работает».
Эксперт посоветовал заранее подготовиться к перспективе блокировки популярного мессенджера.
Выбор замены.
Эксперт указывает на наличие множества альтернатив, среди которых выделяет отечественную разработку — мессенджер Max. Однако ключевой критерий выбора, по мнению Алексея Раевского, лежит не в техническом превосходстве того или иного приложения.
«Альтернативных мессенджеров много. Например, наш отечественный Мах. Но здесь вопрос не в том, какой мессенджер лучше или хуже, а каким мессенджером пользуется большинство ваших контактов — родственников, друзей, знакомых, — отмечает эксперт. — Если вы найдете какой-нибудь классный мессенджер, который лучше всех остальных на голову, но им никто из ваших контактов не пользуется, то вам он особо не поможет».
Успех мессенджера определяется не столько его шифрованием, функционалом или интерфейсом, сколько сетевым эффектом.
«Эта сфера очень сильно подвержена влиянию моды и различным факторам нетехнического характера. Обычно это происходит стихийно, какой-то мессенджер становится популярным и все в него приходят. При этом в плане технических характеристик он может быть далеко не самым лучшим», — поясняет Раевский.
Что делать пользователю уже сегодня?
Учитывая высокую вероятность блокировки, эксперт посоветовал наиболее разумные шаги, которые лучше сделать уже сейчас.
1. Изучить альтернативы. Установить и зарегистрироваться в нескольких популярных мессенджерах, таких как Мах, Telegram, VK Мессенджер, Сферум.
2. Проанализировать свою аудиторию. Понять, в каких сервисах уже присутствуют ваши ключевые контакты — семья, друзья, рабочие чаты.
3. Начать миграцию. Постепенно создавать резервные каналы связи, информируя близких и коллег о своих аккаунтах в альтернативных платформах. Это позволит избежать хаоса в день икс.
Раевский уверен: готовность пользователей к быстрой адаптации поможет сохранить бесперебойную связь в новых реалиях. Блокировка WhatsApp — уже не гипотетическая угроза, а вполне осязаемый сценарий, к которому стоит подготовиться заранее.
* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.