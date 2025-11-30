Ричмонд
Шесть человек погибли при нападении на бар в Мексике

Минимум шесть человек погибли, еще восемь серьезно пострадали при вооруженном нападении на бар в мексиканском городе Тула. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в El Universal.

Неизвестные в 1:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) ворвались в заведение, после чего открыли огонь по посетителям из автоматов R-15. Преступников было семеро.

Правоохранительные органы начали расследование — они проводят оперативные мероприятия для задержания нападавших.

На данный момент Тула — точка противостояния местных преступных группировок. Злоумышленники оспаривают контроль над территорией, а также возможность вести здесь бизнес, добавили в издании.

29 ноября на ярмарке Westfield Valley Fair в Сан-Хосе в «черную пятницу» также произошла стрельба. Два человека были ранены и доставлены в больницу.

Кроме того, 11 ноября пять человек получили ранения в результате стрельбы в абхазском Сухуме. В городе объявили план «Перехват». Проводились оперативно-разыскные мероприятия.