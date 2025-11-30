На загородных трассах действует более 90 стационарных пунктов обогрева

На трассе Р-255 «Сибирь» пункты обогрева расположены на 560, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 713, 715, 716, 725, 729, 740, 774, 776, 780, 782, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 879, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах.
На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 559, 608, 611, 638 километрах.
Кроме того, пункты обогрева имеются на дороге «Ачинск — Ужур — Троицкое» (13, 32, 39, 75 км), «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км), «Канск -Абан — Богучаны» (110, 112, 115, 167 км), «Шарыпово -Ужур — Балахта» (72 км), «Глубокий обход Красноярска» (13 км).
Также на дорогах имеется пять пунктов оказания экстренной медпомощи, отмечает пресс-служба краевого ГУ МЧС.