На загородных трассах действует более 90 стационарных пунктов обогрева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На автодорогах федерального и регионального значения в Красноярском крае размещено 93 стационарных пункта обогрева общей вместимостью около 3500 человек. Они расположены в точках общепита и гостиничных комплексах.

Источник: НИА Красноярск

На трассе Р-255 «Сибирь» пункты обогрева расположены на 560, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 713, 715, 716, 725, 729, 740, 774, 776, 780, 782, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 879, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах.

На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 559, 608, 611, 638 километрах.

Кроме того, пункты обогрева имеются на дороге «Ачинск — Ужур — Троицкое» (13, 32, 39, 75 км), «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км), «Канск -Абан — Богучаны» (110, 112, 115, 167 км), «Шарыпово -Ужур — Балахта» (72 км), «Глубокий обход Красноярска» (13 км).

Также на дорогах имеется пять пунктов оказания экстренной медпомощи, отмечает пресс-служба краевого ГУ МЧС.