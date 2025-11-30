Россиян предупредили о риске заболеть на новогодних каникулах: куда ехать не стоит

Кратковременные новогодние поездки в страны с тёплым климатом опасны для здоровья. Поскольку организм не успевает приспособиться к новым условиям, это увеличивает риск болезни. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней, начинаясь 31 декабря 2025 года и завершаясь 11 января 2026 года.
«Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, и организму нужно заново [адаптироваться]», — сказал эксперт.
По его прогнозу, максимальный пик заболеваемости гриппом в России может случиться после завершения новогодних праздников.
Ранее Онищенко успокоил россиян: в стране не стоит ждать заболеваемости птичьим гриппом, однако быть готовым к этому всё равно надо.