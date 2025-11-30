Ричмонд
Океанолог Таврический сказал, куда бить акулу при нападении

В Австралии на молодую пару напала бычья акула. Мужчина вступил с акулой в схватку, защищая девушку, ног последняя все равно умерла. Океанолог Таврический сказал, как в таком случае можно защититься.

При нападении акулы можно отбиваться подручными средствами, например, камерой для подводной съемки, отметил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Напомним, 27 ноября на австралийском пляже Кайлис-Бич на пару из Швейцарии напала бычья акула. Сначала она атаковала 25-летнюю Ливию Мюльхайм, тогда за нее вступился 26-летний Лукас Шиндлер. Мужчина несколько раз ударил акулу, отбил девушку, но все равно успел пострадать.

Пара смогла выбраться на берег, там Ливия умерла от кровопотери. Шиндлер выжил — прохожий вовремя наложил жгут на его ногу. Сейчас мужчина находится в больнице. Уточняется, что местная полиция закрыла пляж и ищет акулу с помощью дронов.

«Самая большая ошибка плавать в местах, где есть акулы, вообще без оружия. В крайнем случае можно отбиваться подручными средствами — камерой, например. Следует бить акуле в глаз», — отметил эксперт.

Таврический добавил, что в качестве оружия можно использовать акулью дубинку.

Ранее океанолог Таврический объяснил нашествие акул на пляжи Египта и Мальдив.