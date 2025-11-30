Океанолог Таврический сказал, куда бить акулу при нападении

При нападении акулы можно отбиваться подручными средствами, например, камерой для подводной съемки, отметил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Напомним, 27 ноября на австралийском пляже Кайлис-Бич на пару из Швейцарии напала бычья акула. Сначала она атаковала 25-летнюю Ливию Мюльхайм, тогда за нее вступился 26-летний Лукас Шиндлер. Мужчина несколько раз ударил акулу, отбил девушку, но все равно успел пострадать.
Пара смогла выбраться на берег, там Ливия умерла от кровопотери. Шиндлер выжил — прохожий вовремя наложил жгут на его ногу. Сейчас мужчина находится в больнице. Уточняется, что местная полиция закрыла пляж и ищет акулу с помощью дронов.
«Самая большая ошибка плавать в местах, где есть акулы, вообще без оружия. В крайнем случае можно отбиваться подручными средствами — камерой, например. Следует бить акуле в глаз», — отметил эксперт.
Таврический добавил, что в качестве оружия можно использовать акулью дубинку.
