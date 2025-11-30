Океанолог Таврический сказал, куда бить акулу при нападении

Напомним, 27 ноября на австралийском пляже Кайлис-Бич на пару из Швейцарии напала бычья акула. Сначала она атаковала 25-летнюю Ливию Мюльхайм, тогда за нее вступился 26-летний Лукас Шиндлер. Мужчина несколько раз ударил акулу, отбил девушку, но все равно успел пострадать.