Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил женщин с Днем матери.

«Поздравляю всех мам Красноярского края! Ваша любовь, доброта и забота воспитывают в детях лучшие качества, дарят радость, помогают уверенно идти вперед, делать правильный выбор. Восхищает, как вы справляетесь с большим количеством задач, ежедневно успешно совмещая работу и домашние дела. При этом у многих женщин в нашем крае трое и более детей. Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и взаимная поддержка, а в сердце — гордость за детей. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и благополучия, дорогие мамы», — написал в своем телеграм-канале губернатор.