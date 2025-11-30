Ричмонд
В 2026 году Красноярск примет Всероссийский фестиваль студенческого спорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всероссийский фестиваль студенческого спорта пройдет в Красноярске при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» с 27 февраля по 3 марта 2026 года. Подать заявку нужно до 12 декабря.

Источник: НИА Красноярск

За звание лучших поборются 3000 студентов из 500 образовательных организаций. В программе спортивные состязания, образовательные и деловые события.

«УниверЛига» продолжит традиции Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России, который проходит в Красноярске с 2022 года. На мероприятии состоятся соревнования по 29-ти видам спорта, отмечает пресс-служба регионального агентства молодежной политики. Среди них как традиционные дисциплины (футбол на снегу, волейбол, лыжные гонки), так и новые форматы — например, киберспорт, спортивное программирование и гонки на дронах.

Представители Академии АССК России проведут образовательную программу для руководителей и участников студенческих спортклубов. Молодые люди пройдут обучение по четырем направлениям: «Менеджеры ССК», «Медиаменеджеры ССК», «Тренеры универов» и «Капитаны универов».