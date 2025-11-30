В 2026 году Красноярск примет Всероссийский фестиваль студенческого спорта

«УниверЛига» продолжит традиции Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России, который проходит в Красноярске с 2022 года. На мероприятии состоятся соревнования по 29-ти видам спорта, отмечает пресс-служба регионального агентства молодежной политики. Среди них как традиционные дисциплины (футбол на снегу, волейбол, лыжные гонки), так и новые форматы — например, киберспорт, спортивное программирование и гонки на дронах.