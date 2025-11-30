Велосипед и модель патрульной машины подарили школьнику из Кокшетау

Благодаря своевременной информации патрульный экипаж незамедлительно отреагировал, обнаружил и задержал водителя. Вскоре выяснилось, что водитель совершил угон автомобиля. На встрече с полицейскими Алан рассказал, что нарушение он заметил вместе с другом, однако решение о звонке в полицию принял самостоятельно, понимая, что действия водителя могли привести к более тяжким последствиям.