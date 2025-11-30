Ричмонд
В Киргизии стартовали досрочные парламентские выборы

В Киргизии начались выборы кандидатов в однопалатный парламент.

Источник: Комсомольская правда

Досрочные парламентские выборы в Киргизии начались с открытием участков в 08:00 (05:00 мск). Граждане выбирают депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента).

Избирательная кампания организована по мажоритарному принципу в 30 многомандатных округах, от каждого из которых будут избраны по три депутата. Всего парламент восьмого созыва будет состоять из 90 депутатов, а общее число зарегистрированных кандидатов достигает 460.

Выборы пройдут без обязательного порога явки и будут признаны состоявшимися при любой численности избирателей. Для образовательных учреждений, задействованных под участки, 1 декабря объявлен санитарным днем с организацией обучения в дистанционном режиме.

Общее число зарегистрированных избирателей в Киргизии составляет 4,294 млн человек. Для их обслуживания внутри страны открыто 2 492 участка, а за границей — 100 участков в 89 городах 34 государств.

Несколькими месяцами ранее в России начался Единый день голосования.