В Киргизии стартовали досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы в Киргизии начались с открытием участков в 08:00 (05:00 мск). Граждане выбирают депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента).
Избирательная кампания организована по мажоритарному принципу в 30 многомандатных округах, от каждого из которых будут избраны по три депутата. Всего парламент восьмого созыва будет состоять из 90 депутатов, а общее число зарегистрированных кандидатов достигает 460.
Выборы пройдут без обязательного порога явки и будут признаны состоявшимися при любой численности избирателей. Для образовательных учреждений, задействованных под участки, 1 декабря объявлен санитарным днем с организацией обучения в дистанционном режиме.
Общее число зарегистрированных избирателей в Киргизии составляет 4,294 млн человек. Для их обслуживания внутри страны открыто 2 492 участка, а за границей — 100 участков в 89 городах 34 государств.
Несколькими месяцами ранее в России начался Единый день голосования.