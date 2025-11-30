ИКИ РАН: по мере приближения к Земле комета 3I/ATLAS начала терять яркость

Кроме того, специалисты допустили, что снижение яркости происходит и по другим причинам, в том числе из-за «скрытых от наблюдения изменений характеристик центрального тела» 3I/ATLAS. При этом, несмотря на снижение интенсивности свечения, объект остается на четвёртом месте по уровню яркости в списке из более чем 100 комет, за которыми можно следить с Земли.