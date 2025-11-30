ИКИ РАН: по мере приближения к Земле комета 3I/ATLAS начала терять яркость

Комета 3I/ATLAS по мере приближения к Земле потеряла свою яркость более чем на треть, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые связали этот процесс с продолжающимся отдалением объекта от Солнца.
«Поскольку расстояние между объектом и Землей за это время (за шесть дней — прим. ред.) сократилось на 10 миллионов километров, то основной причиной снижения яркости является, видимо, продолжающееся удаление тела от Солнца», — отмечается в публикации в Telegram-канале лаборатории.
Кроме того, специалисты допустили, что снижение яркости происходит и по другим причинам, в том числе из-за «скрытых от наблюдения изменений характеристик центрального тела» 3I/ATLAS. При этом, несмотря на снижение интенсивности свечения, объект остается на четвёртом месте по уровню яркости в списке из более чем 100 комет, за которыми можно следить с Земли.
Напомним, 3I/ATLAS был обнаружен астрономами в июле 2025 года. Некоторые специалисты выдвинули предположение, что речь может идти об НЛО. В свою очередь, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в разговоре с aif.ru не исключил, что 3I/ATLAS может быть фрагментом планеты, находящейся вне Млечного Пути. Эксперт также заявил, что изменение курса указанного также можно объяснить негравитационным манёвром.