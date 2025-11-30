Раевский сказал, как выбрать мессенджер после блокировки WhatsApp в России

Роскомнадзор предупредил, что мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский сказал, как выбрать альтернативное приложение для общения.
Напомним, РКН предупредил, что WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства.
Регулятор подчеркнул, что компании направлялись соответствующие требования, однако их исполнение оценивается как недостаточное.
Раевский отметил, что всегда можно отдать предпочтение отечественному мессенджеру Max, однако подчеркнул, что выбирать новую площадку для общения стоит по определенному критерию.
«Если вы найдете какой-нибудь самый прекрасный мессенджер, который лучше всех остальных на голову, но им никто из ваших контактов не пользуется, то вам он особо не поможет. Эта сфера очень сильно подвержена влиянию моды и различным факторам нетехнического характера. Обычно это происходит стихийно, какой-то мессенджер становится популярным и все в него приходят. При этом в плане технических характеристик он может быть далеко не самым лучшим», — отметил эксперт.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.