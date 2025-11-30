Раевский сказал, как выбрать мессенджер после блокировки WhatsApp в России

«Если вы найдете какой-нибудь самый прекрасный мессенджер, который лучше всех остальных на голову, но им никто из ваших контактов не пользуется, то вам он особо не поможет. Эта сфера очень сильно подвержена влиянию моды и различным факторам нетехнического характера. Обычно это происходит стихийно, какой-то мессенджер становится популярным и все в него приходят. При этом в плане технических характеристик он может быть далеко не самым лучшим», — отметил эксперт.