В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Российские пенсионеры, которые обычно получают страховые выплаты в первые числа месяца, в декабре получат их дважды. Об этом РИА Новости сообщил Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, первая выплата поступит в начале месяца и будет относиться к декабрю, а вторая — в конце декабря, но уже за январский период. Такая практика применяется, когда дата перечисления совпадает с праздниками или выходными, поэтому деньги заранее переносят на более ранний срок.
Эксперт пояснил, что размер январской выплаты будет выше, поскольку она уже включает индексацию. Например, если пенсия составляла 27 125 рублей и обычно выплачивалась 5 числа, то в начале декабря поступит эта же сумма, а в конце месяца пенсионер получит увеличенную выплату — 29 186 рублей.
Ранее Балынин сообщил, кому и на сколько повысят пенсии в 2026 году. Работающих пенсионеров будет ждать повышение выплат в августе 2026.