Вооруженные Силы России нанесли высокоточные удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дронами «Герань» по ключевым военным объектам Украины. Результатом атак стало уничтожение тренировочного лагеря с иностранными наемниками под Киевом и поражение авиабазы в Староконстантинове, где, по данным источников, могли быть уничтожены истребители F-16 и склады с ракетами Storm Shadow.
Сотни ликвидированных наемников и офицеров НАТО.
Как сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, российским ударом по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области был нанесен значительный урон силам противника.
«Свыше 400 человек находилось в тренировочном лагере в момент удара. Большая часть иностранных наемников погибла, либо получила тяжкие увечья, несовместимые с дальнейшим продолжением службы в ВСУ и террористической деятельностью», — отметил он.
Эксперт уточнил, что в лагере одновременно находились как иностранные специалисты, так и офицеры ВСУ, обеспечивавшие их деятельность.
«Иностранные специалисты в большинстве случаев находятся рядом с Киевом. И удар пришелся по тренировочной базе и месту дислокации иностранных наемников и специалистов НАТО. Вместе с иностранными наемниками присутствуют и офицеры ВСУ, которые их опекают, обеспечивают им быт и возможности коммуницировать с подразделениями. Поэтому уничтожение иностранных наемников всегда идет в тандеме с уничтожением офицеров ВСУ, которые находятся с ними рядом».
По словам Иванникова, именно офицеры НАТО и ВСУ оказались среди основных потерь в результате точного попадания российских военных.
Уничтоженная авиатехника и склады вооружений.
Параллельно с ударом под Киевом российские «Кинжалы» были нацелены на авиабазу ВСУ в Староконстантинове. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, по объекту противника было нанесено два ракетных удара, после чего очевидцы сообщили о повторной детонации и большом выбросе пламени с искрами.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru объяснил, что такие последствия свидетельствуют о поражении важных целей.
«“Кинжалы” могли поразить стоянку дежурного звена самолетов. Они могли сдетонировать, потому что на них подвешены боеприпасы, а это дает большое количество воспламеняющихся элементов. Поэтому были и детонация, и выброс пламени».
По словам Попова, под удар могли попасть как остающиеся на вооружении ВСУ истребители Су-24, так и новейшие F-16, которые могут использовать аэродром для базирования и выполнения задач. Кроме того, целями могли стать хранилища топлива и ракет.
«Недаром отправили “Кинжалы”, значит, с гарантией били. Могли уничтожить хранилище ракет Storm Shadow, SCALP», — добавил военный летчик.
Непревзойденное оружие: почему «Кинжалы» не оставляют шансов.
Применение комплекса «Кинжал» в этих операциях не случайно — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, способный развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука (около 12 350 км/ч), и поражать цели на расстоянии до 2 000 км.
Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Именно эти характеристики делают «Кинжал» идеальным оружием для поражения особо защищенных и стратегически важных объектов противника.
Как отмечают военные эксперты, «Кинжалы» применяются для поражения стратегически важных подземных объектов и других приоритетных целей. Благодаря колоссальной кинетической энергии эти ракеты способны эффективно поражать подземные объекты, пробивая земляные и бетонные укрепления.