Южная группировка ВС РФ за сутки уничтожила три наземных робота ВСУ

Кроме того, специалисты отряда «Рубикон» уничтожили самоходную артиллерийскую установку.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ за последние сутки нанесли серьезный ущерб технике украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев. По его словам, беспилотные средства активно применялись на нескольких направлениях.

На северском участке дроны поразили несколько укрытий и элементы системы связи противника, а в районе Краматорска была выведена из строя антенна, используемая для управления ударными FPV-аппаратами. Южнее Константиновки беспилотники ликвидировали два наземных роботизированных комплекса.

Кроме того, специалисты отряда «Рубикон» уничтожили самоходную артиллерийскую установку, ещё один роботизированный наземный комплекс и терминал спутниковой связи Starlink, используемый украинскими войсками.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

