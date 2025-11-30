Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ за последние сутки нанесли серьезный ущерб технике украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев. По его словам, беспилотные средства активно применялись на нескольких направлениях.
На северском участке дроны поразили несколько укрытий и элементы системы связи противника, а в районе Краматорска была выведена из строя антенна, используемая для управления ударными FPV-аппаратами. Южнее Константиновки беспилотники ликвидировали два наземных роботизированных комплекса.
Кроме того, специалисты отряда «Рубикон» уничтожили самоходную артиллерийскую установку, ещё один роботизированный наземный комплекс и терминал спутниковой связи Starlink, используемый украинскими войсками.
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.