Турция прокомментировала атаку двух танкеров в Черном море: что ответил МИД

Как заявил представитель турецкого МИД Онджю Кечели, Анкара проинформировала о своей обеспокоенности после атак на два танкера в Черном море.
«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — написал Кечели в соцсети X.
Дипломат подчеркнул, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне Турции, чем создали серьезные риски. Под угрозой оказалась безопасность судоходства, жизнь людей и окружающая среда.
По его словам, МИД поддерживает контакты с заинтересованными сторонами. Цель — предотвратить дальнейшую эскалацию. Также важно не допустить ущерба для экономических интересов Турции, подчеркнул Кечели.
В результате удара по танкеру Virat, находившемуся в 35 милях от турецкого побережья, произошло сильное задымление в машинном отделении. Экипаж из 20 человек не пострадал, его состояние удовлетворительное. Для оказания помощи к танкеру были направлены спасательные команды и торговое судно, ситуация взята под контроль.
«Судно VIRAT снова подверглось нападению, получив незначительные повреждения правого борта. Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо», — передавало турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры.
В этот же день турецкие власти сообщили о происшествии с танкером Kairos. Судно под флагом Гамбии следовало в Новороссийск. Танкер был без груза, на его борту находились 25 моряков. Инцидент произошел в 28 милях от побережья.
По одной из версий, судно могло подорваться на мине, но официального подтверждения этой информации пока нет. При этом существовал риск затопления танкера.
Расстояние между судами, на которых случились похожие инциденты, составляет около 270 км. Российское генконсульство в Стамбуле сообщило, что в этих событиях россияне не пострадали. До этого в Аденском заливе у берегов Йемена произошло возгорание на одном из торговых судов. Согласно информации британского Управления морских торговых операций, танкер был атакован неизвестным снарядом примерно в 210 км к востоку от Адена.