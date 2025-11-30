Турция прокомментировала атаку двух танкеров в Черном море: что ответил МИД

Расстояние между судами, на которых случились похожие инциденты, составляет около 270 км. Российское генконсульство в Стамбуле сообщило, что в этих событиях россияне не пострадали. До этого в Аденском заливе у берегов Йемена произошло возгорание на одном из торговых судов. Согласно информации британского Управления морских торговых операций, танкер был атакован неизвестным снарядом примерно в 210 км к востоку от Адена.