В МЧС назвали участки с возможными ЧС 30 ноября в Омской области

«Прогноз ЧС обусловлен облачной погодой, ночью небольшим, местами умеренным снегом, местами туманом, днем небольшими осадками (снег, мокрый снег), местами гололедные явления. на дорогах местами снежными заносами, гололедицей, температурой воздуха около нормы (средняя месячная температура воздуха −6…-8°С)», — сообщили в ведомстве.
С учетом осадков (снег, мокрый снег), туманом, снежными заносами, сильной гололедицы, на территории Омской области сохраняется риск возникновения ДТП, нарушений в работе автомобильного транспорта не выше муниципального характера:
Сложный участок ФАД Р-402 «Тюмень-Омск» 578+900 — 579+700 км (Любинский район).Сложный участок ФАД А-320 «Омск-Черлак» 25+000 — 25+980 км (Омский район).Сложный участок ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска» 818+000 — 818+200 км (Омский район). Сложный участок ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска» 822+000 — 822+200 км (Омский район).Сложный участок дороги регионального значения «Омск-Русская Поляна» 25+000 — 26+000 км (Омский район).Сложный участок областной трассы «Сыропятское-Калачинск» 58+000 — 59+000 км (Кормиловский район).Сложный участок: Калачинский район (нерегулируемый железнодорожный переезд в районе мясокомбината «Калачинский» в г. Калачинск).