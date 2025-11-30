Юрист рассказал, в каких случаях за размещение гирлянд грозит штраф

По словам юриста, такие действия могут расцениваться как нарушение правил пожарной безопасности или самоуправство, что приводит к административной ответственности: физическим лицам — штрафы до 50 тысяч рублей, организациям — до 400 тысяч. В случае, если украшения привели к порче чужого имущества или навредили здоровью других людей, дело станет уже уголовным.