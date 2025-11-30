WSJ: Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если он не покинет пост

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро возможными силовыми мерами, если он не покинет пост главы государства. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
Соответствующие высказывания прозвучали во время телефонных переговоров политиков. Тогда же коллеги обсудили требования Венесуэлы о всеобщей амнистии для Мадуро, его помощников и их семей.
Многие из приближенных главы страны столкнулись со значительными финансовыми санкциями и уголовными обвинениями со стороны США.
— Трамп сказал Мадуро, что если он не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая применение силы, — уточнили в публикации.
В этот же день глава Белого дома объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в непосредственной близости от страны. В послании Трамп выделил наркоторговцев и торговцев людьми.
До этого появлялась информация о том, что Николас Мадуро может добровольно уйти в отставку, если Вашингтон окажет на Венесуэлу достаточно давления.