Страшная посылка: ВСУ ждет жесткий ответ за взрывы танкеров в Черном море

«Те мины, которые ВСУ поставили в Одессе, дрейфуют по Черному морю. Они старенькие, отвязываются и дрейфуют. Были случаи, когда их расстреливали прямо у Босфора или когда само украинское судно подорвалось на мине», — отметил он.