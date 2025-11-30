Страшная посылка: ВСУ ждет жесткий ответ за взрывы танкеров в Черном море

Черное море вновь стало ареной опасных инцидентов, угрожающих международному судоходству. Серия таинственных возгораний нефтеналивных судов у турецкого побережья является тщательно спланированной диверсией.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прямо указал на украинских диверсантов и раскрыл вероятные сценарии атаки.
Двойные атаки.
Цепь событий начала разматываться вечером 28 ноября. Сначала огонь охватил танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии в направлении Новороссийска. Судно находилось примерно в 40 километрах от берега.
Уже спустя час тревожные сигналы поступили с другого судна — Virat. Как было позднее установлено, оба инцидента стали следствием внешнего воздействия. Радист танкера Virat в своем сигнале бедствия однозначно заявил об атаке с использованием дронов. В обоих случаях члены экипажей не пострадали.
На следующий день, 29 ноября, ситуация обострилась вновь. Танкер Virat подвергся повторному нападению. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, в результате судно получило незначительные повреждения правого борта.
«Инциденты произошли в турецком пространстве. Конечно же, это работа украинских диверсантов или, как их называют, террористов», — констатировал Василий Дандыкин.
Эксперт предложил несколько версий произошедшего. По его мнению, для атаки могли быть использованы безэкипажные катера (БЭК), которые либо своим ходом дошли до цели, либо были запущены с проходящих мимо судов.
Также он предположил, что это могли быть якорные мины.
Мины из Одессы.
Дандыкин отметил, что якорные мины, которые используют ВСУ, дрейфуют по всему Черному морю.
«Те мины, которые ВСУ поставили в Одессе, дрейфуют по Черному морю. Они старенькие, отвязываются и дрейфуют. Были случаи, когда их расстреливали прямо у Босфора или когда само украинское судно подорвалось на мине», — отметил он.
Также военный аналитик не стал исключать и версию воздушной атаки с помощью дрона.
Произошедшее, как считает Дандыкин, может иметь резкий политический резонанс. Эксперт считает, что Турция может воспринять инцидент в Чёрном море у своих границ как прямой вызов Анкаре.
«Турция помогает Украине, например, беспилотниками Bayraktar. И вот такой знак благодарности получает. Можно сказать, что Украина плюнула в лицо Турции», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что для Турции, заинтересованной в стабильности акватории у своих берегов и позиционирующей себя как миротворец, этот инцидент является крайне болезненным ударом.
Последствия таких вылазок, по мнению Дандыкина, будут незамедлительными и жесткими. Он предупредил, что атака ВСУ на танкеры лишь усилит удары ВС РФ по судам, которые привозят оружие в порты Одессы.
«Надо делать выводы и наносить больше ударов по тем судам, которые привозят оружие в порты Одессы, Измаила и так далее», — подчеркнул он.
Мощный ответ уже в пути.
Рассуждая о возможных мотивах Киева, эксперт предположил, что атака могла быть связана с ощущением безысходности или являться попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
«Это пиратство в чистом виде. И оно, несомненно, должно наказываться. Я думаю, с российской стороны последуют удары, надо это гнездо терроризма выковыривать», — резюмировал Василий Дандыкин.
Таким образом, атаки на гражданские танкеры создают опасный прецедент, дестабилизируя и без того напряженную обстановку в Черном море. Они не только несут прямую угрозу судоходству, но и наносят удар по дипломатическим отношениям, заставляя усомниться в эффективности переговорных процессов.
Как предсказывают эксперты, ответ после таких провокаций будет неизбежным и очень мощным.