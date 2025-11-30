Россиянам рассказали о самых больших ошибках при ремонте в новостройках

Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за отделку квартиры через налоговый вычет. Претендовать на компенсацию могут трудоустроенные граждане, которые либо никогда не пользовались имущественным налоговым вычетом, либо сделали это не в полной мере. Главным требованием для возмещения расходов на отделку является наличие в договоре купли-продажи пункта о приобретении объекта незавершённого строительства.