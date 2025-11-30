Ричмонд
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Огонь велся в поддержку штурмовых подразделений.

Источник: Аргументы и факты

Артиллерийский расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» из состава группировки «Центр» нанес удар по опорному пункту украинских сил на красноармейском направлении, действуя с большой дальности. По данным Минобороны, огонь велся в поддержку штурмовых подразделений, которые продвигались в этом районе.

Разведку целей обеспечили подразделения, работающие с беспилотными системами: дроны выявили место временного размещения украинских формирований. После получения координат расчет развернул орудие и поразил все обозначенные объекты осколочно-фугасными боеприпасами.

Корректировка стрельбы осуществлялась операторами беспилотников непосредственно в ходе огневой задачи, что позволило вести точный огонь на дистанции свыше 22 километров и гарантировать поражение целей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области были уничтожены наемники из подразделения ГУР.