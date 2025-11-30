ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Артиллерийский расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» из состава группировки «Центр» нанес удар по опорному пункту украинских сил на красноармейском направлении, действуя с большой дальности. По данным Минобороны, огонь велся в поддержку штурмовых подразделений, которые продвигались в этом районе.