Артиллерийский расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» из состава группировки «Центр» нанес удар по опорному пункту украинских сил на красноармейском направлении, действуя с большой дальности. По данным Минобороны, огонь велся в поддержку штурмовых подразделений, которые продвигались в этом районе.
Разведку целей обеспечили подразделения, работающие с беспилотными системами: дроны выявили место временного размещения украинских формирований. После получения координат расчет развернул орудие и поразил все обозначенные объекты осколочно-фугасными боеприпасами.
Корректировка стрельбы осуществлялась операторами беспилотников непосредственно в ходе огневой задачи, что позволило вести точный огонь на дистанции свыше 22 километров и гарантировать поражение целей.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области были уничтожены наемники из подразделения ГУР.