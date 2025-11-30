Едят собак и молят о жизни: армия РФ давит ВСУ в Северске с трех сторон

Эксперт указывает, что происходящее под Северском — это не просто тактический провал, а свидетельство системного развала в ВСУ. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву и поэтому реальное положение дел тщательно скрывается от населения и от Зеленского», — заявил Иванников.