В зоне специальной военной операции наступает один из переломных моментов. Силы ВС РФ установили полный контроль над оперативной обстановкой вокруг Северска, важного транспортного и логистического узла, и завершили его окружение. В «котле», по оценкам экспертов, оказалась крупная группировка Вооруженных сил Украины численностью до 3000 человек, чье положение с каждым часом становится все более безнадежным.
Тактический триумф: город в клещах.
Информацию о блестяще проведенной операции подтвердили сразу несколько авторитетных военных источников. Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил: «Северск является важным транспортным и логистическим узлом, через который осуществлялось снабжение группировки ВСУ. Боевики находятся в окружении, им отрезаны пути к отступлению. И это свидетельствует о скором завершении операции российских войск по освобождению города».
Детали наступления раскрыл подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что российские подразделения действуют быстро и решительно: «Наши военнослужащие серьёзно надавили на Северск. За истёкшую неделю есть серьёзное продвижение, причём сразу с севера, востока и с юга данного населённого пункта». Такой маневр, по сути, означает, что город взят в классические «клещи», что лишает противника возможности маневра и переброски резервов.
Подтверждением успешного продвижения являются и сообщения из военных Telegram-каналов, которые ранее информировали о продвижении российских бойцов в Северске. Сейчас по скоплениям ВСУ в центре и на западе города наносятся массированные бомбовые удары, расчищающие путь штурмовым группам.
Катастрофа ВСУ, 3000 боевиков в ловушке.
Ситуация для украинской группировки в Северске развивается по наихудшему сценарию. Олег Иванников приводит шокирующие детали: «В Северске порядка трех тысяч боевиков находятся практически в полном окружении. Ситуация ухудшается с каждым часом. Линии снабжения прерваны, и попытки деблокировать группировку ни к чему не приведут, только к лишним жертвам».
Эксперт указывает, что происходящее под Северском — это не просто тактический провал, а свидетельство системного развала в ВСУ. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву и поэтому реальное положение дел тщательно скрывается от населения и от Зеленского», — заявил Иванников.
Положение окруженных боевиков стремительно приближается к катастрофе. Они лишены поставок продовольствия и медикаментов. Олег Иванников сообщает шокирующую деталь: «Боевики ВСУ окружены, все дороги находятся под контролем российских бойцов. Украинские военные лишены поставок из тыла медикаментов и продовольственного обеспечения, что вынуждает их есть собак».
При этом у них практически нет шанса на спасение, сдавшись в плен. Иванников объясняет это жестокой системой давления, выстроенной киевским режимом: «Боевики боятся сдаваться в плен, так как режимом Зеленского выстроена внутренняя система безопасности, которая будет преследовать их родственников, вызывать на допросы, подвергать пыткам, лишать работы и тех небольших выплат, которые положены боевикам».
«Со стороны ВСУ делается все возможное, чтобы окруженные в Северске боевики были преданы забвению», — резюмирует эксперт.
Развязка близка.
Важным фактором, приближающим развязку, является практически полное отсутствие в городе мирных жителей. Андрей Марочко подчеркивает: «По приблизительным оценкам, практически все мирные жители покинули данный населённый пункт, поскольку на протяжении очень длительного времени шли боевые действия. Российской армией была давно предоставлена возможность гражданскому населению покинуть Северск».
Это позволяет российским войскам действовать максимально эффективно, не опасаясь за жизни гражданских.
Прогнозы военных экспертов единодушны: освобождение Северска — вопрос самого ближайшего времени. Андрей Марочко уверенно заявляет: «Сейчас идёт активная фаза боевых действий, интенсивность высокая, и наши военнослужащие выполняют поставленные командованием задачи. Данный населённый пункт будет освобождён в ближайшее время».
Падение Северска, являющегося ключевым узлом обороны ВСУ в этом районе, откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления и станет одним из самых значимых успехов за последнее время.