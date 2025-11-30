Ричмонд
Российских школьников обрадовали возможным появлением нового предмета

В учебную программу российских школ нужно включить уроки киберспорта, искусственного интеллекта, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и финансовой грамотности. Об этом сообщил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Школьники в России смогут изучать киберспорт прямо на уроках.

«Российские школьники должны изучать искусственный интеллект, киберспорт и ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач», — сказал Владислав Гриб, его слова передает ТАСС. Замсекретаря ОП считает, что киберспорт и кибербезопасность можно объединить в один предмет, а ТРИЗ должна стать обязательной, поскольку учит детей придумывать новое и находить нестандартные решения проблем минимальными усилиями.

Кроме того, Гриб подчеркнул необходимость введения отдельного предмета по финансовой грамотности в школах и вузах. «Из-за низкого уровня финансовой грамотности люди сейчас теряют состояния, накопления и жилье», — сказал он, отметив, что дети уже давно занимаются киберспортом, но иногда «играют не в те игры».

Ранее Гриб предлагал вернуть обществознание в программу для шестых-седьмых классов. А также в России говорили о новом возможном внеклассном уроке, который мог быть посвящен матерям, пишет RT.