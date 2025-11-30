Роспотребнадзор оценил риски распространения птичьего гриппа

На фоне обсуждений новостей о «пандемии, хуже COVID-19» Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент нет оснований ожидать подобного сценария. По данным ведомства, в стране применяются высокочувствительные тест-системы, а под особым наблюдением остаются работники птицеводства, ветеринарных служб и граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок. Лаборатории готовы оперативно выявлять циркулирующие штаммы.
Интерес к теме усилился после сообщений из США: в штате Вашингтон скончался пожилой пациент с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, у которого выявили редкий для людей штамм птичьего гриппа H5N5. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что единичные случаи не означают начало новой пандемии и что циркулирующие варианты вируса сейчас не демонстрируют потенциала, сравнимого или превосходящего COVID-19.
К постоянной работе по оценке рисков подключён государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», являющийся сотрудничающим центром ВОЗ по гриппу. Специалисты центра круглогодично отслеживают ситуацию и ежегодно анализируют свыше 10 тысяч образцов — от дикой и домашней птицы, а также от людей, контактирующих с птицей по роду деятельности.
Для жителей Омской области, находящейся на путях сезонной миграции птиц, рекомендации остаются прежними: избегать контакта с больной или погибшей птицей, соблюдать гигиену и ориентироваться на официальные сообщения региональных и федеральных служб.