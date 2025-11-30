Роспотребнадзор оценил риски распространения птичьего гриппа

Интерес к теме усилился после сообщений из США: в штате Вашингтон скончался пожилой пациент с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, у которого выявили редкий для людей штамм птичьего гриппа H5N5. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что единичные случаи не означают начало новой пандемии и что циркулирующие варианты вируса сейчас не демонстрируют потенциала, сравнимого или превосходящего COVID-19.