В Госдуме дали продолжение делу Долиной

Ранее Лариса Долина сообщила, что столкнулась с мошенничеством при реализации квартиры в районе Хамовники. По ее словам, обманщики уговорили ее перевести денежные средства на так называемый безопасный счет, после чего она совершила сделку по продаже недвижимости. В марте 2025 года суд признал сделку недействительной и восстановил права Долиной на квартиру. Инцидент привлек большое внимание общественности и послужил причиной появления термина «эффект Долиной». Он описывает ситуации, когда пенсионеры, утверждая, что стали жертвами обмана, добиваются аннулирования сделок и в результате сохраняют и денежные средства, и недвижимость.