Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неожиданным исходом обернулось титульное противостояние Казахстан — Бразилия в ММА

Казахстанский боец ММА Тимур Серикулы (6−3) утратил звание чемпиона лиги NAIZA. На 78-м ивенте лиги в Алматы он бился с бразильцем Майке Линьяресом (20−3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: NAIZA

23-летний Серикулы проводил первую защиту своего титула против 32-летнего Линьяреса. Поединок прошёл через всю дистанцию в пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей — 48−47.

Майке стал первым бразильским чемпионом в истории NAIZA. Теперь его победная серия насчитывает семь поединков кряду. Причём уже в пяти подряд боях он выигрывает решением.

Что касается Тимура, то у него прервалась серия из трёх побед кряду.
На этом же турнире потерпел поражение и другой чемпион из Казахстана.