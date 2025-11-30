Неожиданным исходом обернулось титульное противостояние Казахстан — Бразилия в ММА

23-летний Серикулы проводил первую защиту своего титула против 32-летнего Линьяреса. Поединок прошёл через всю дистанцию в пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей — 48−47.
Майке стал первым бразильским чемпионом в истории NAIZA. Теперь его победная серия насчитывает семь поединков кряду. Причём уже в пяти подряд боях он выигрывает решением.
Что касается Тимура, то у него прервалась серия из трёх побед кряду.
На этом же турнире потерпел поражение и другой чемпион из Казахстана.