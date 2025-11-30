Ричмонд
Медведь распугал посетителей рождественской ярмарки в американском Теннесси

Медведь ворвался на рождественскую ярмарку, которая проходила в одном из городов американского штата Теннесси. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили на ABC News в социальной сети X.

Животное запечатлели на видео посетители торгового центра. На кадрах медведь гулял всего в нескольких метрах от детей, пил воду из фонтана и изучал декорации.

21 ноября медведь гризли напал на группу учителей и школьников в канадском районе Белла-Кула, где в результате пострадали 11 человек.

До этого другой хищник растерзал жительницу японской префектуры Акита, которая отправилась в горы собирать грибы. Останки 79-летней женщины обнаружили утром 3 ноября.

Недавно в Японии также погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки: его убил тоже медведь. Он был важной фигурой в мире реслинга, пользовался уважением и отличался добротой.

Индийские жители, в свою очередь, страдают от агрессивного поведения тигров. Так, 26 ноября в деревне животное напало на пожилую женщину. 65-летняя пастушка пасла коз у реки, когда он набросился на нее.