Странная петля: таинственный объект 3I/ATLAS снова удивил астрономов

«Самой очевидной причиной, почему комета 3I/ATLAS резко изменила свое направление к Юпитеру, считаю негравитационный маневр. Это естественный процесс всех комет. При приближении к Солнцу поверхность кометы нагревается. В это же время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества, начинают активно сублимировать. Выброс газа и пыли из ядра кометы действует как реактивная струя», — отметил эксперт.