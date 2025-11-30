Странная петля: таинственный объект 3I/ATLAS снова удивил астрономов

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, изменивший траекторию в сторону Юпитера, продолжает волновать научное сообщество и интересующихся наукой жителей планеты. Гарвардский астрофизик Ави Леб находит в различных изменениях объекта 3I/ATLAS все новые признаки, указывающие на то, что это инопланетный корабль.
Однако астроном, популяризатор науки Александр Киселев в беседе с aif.ru озвучил свою версию изменений таинственного объекта, который продолжает двигаться к Земле.
Естественные причины изменения курса.
Александр Киселев считает, что резкая смена траектории объекта 3I/ATLAS является результатом негравитационного маневра — естественного процесса, характерного для комет.
«Самой очевидной причиной, почему комета 3I/ATLAS резко изменила свое направление к Юпитеру, считаю негравитационный маневр. Это естественный процесс всех комет. При приближении к Солнцу поверхность кометы нагревается. В это же время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества, начинают активно сублимировать. Выброс газа и пыли из ядра кометы действует как реактивная струя», — отметил эксперт.
Эта реактивная сила, по словам специалиста, действует постоянно или периодически и со временем накапливается. Она может ускорять, замедлять комету и менять ее направление.
Киселев также отметил, что на движение комет могут влиять и другие факторы, включая орбитальное движение Земли и столкновения с мелкими астероидами.
Происхождение межзвездного объекта.
Астроном допускает различные варианты происхождения 3I/ATLAS, но исключает его искусственную природу. Киселев подчеркнул, что объект, вопреки заявлениям Леба, не является инопланетным кораблем.
По словам специалиста, точно утверждать, откуда прилетела комета, нельзя, однако наиболее вероятно, что объект прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути. Хотя существует еще одна версия, согласно которой комета может быть межгалактическим объектом, прибывшим извне Млечного Пути.
Киселев подчеркнул, что он и большинство астрономов уверены в естественной природе объекта.
«Может быть, он является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, но не инопланетным кораблем», — сказал он.
Особенно скептически астроном относится к версии о целенаправленном визите, отмечая, что шансы на то, что внеземная цивилизация искала именно Землю с протекающей на ней формой жизни, близки к нулю.
Научная ценность межзвездных объектов.
Несмотря на скептическое отношение к инопланетной гипотезе, Александр Киселев отмечает важность подобных объектов для науки.
По его словам, объекты из далекого космоса предоставляют уникальную возможность изучить вещество, сформировавшееся в других звездных системах.
Отмечается, что объект, за движением которого следит вся планета, приблизится к Земле 19 декабря 2025 года. Однако «приблизится» он в научном понимании, расстояние до планеты при этом будет около 270 млн км.
Ранее астроном предрек смерть приближающемуся к Земле 3I/ATLAS.