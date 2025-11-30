Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплый Новый год: синоптик рассказал об аномалиях погоды в декабре

Погода продолжает удивлять москвичей аномальными температурами. Декабрь начнется с плюсовых значений. Дождутся ли горожане снега, рассказал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Аномально теплый ноябрь грозит продлиться в декабре. Русская зима будто забыла дорогу в Москву, где установилась нетипично теплая для этого времени года погода. Когда на столичных улицах появится снежный покров, а детвора во дворах начнет лепить снеговиков, aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Декабрь начнется с плюса.

В первую неделю декабря Москва никак не ощутит наступление зимы, столбики термометра продолжат превышать нулевую отметку, отметил синоптик Ильин:

«В первую неделю декабря будет аномально тепло, превышение климатических норм составит до 4−6 градусов».

«Период с 1 по 5 декабря, то есть, в первую рабочую неделю, в столице будет стоять теплая погода с температурой от нуля до плюс шести. В области возможен легкий мороз до минус трех градусов. В начале неделе в регионе будет облачно, возможны осадки, а во второй половине уже без осадков», — рассказал эксперт.

Синоптик отметил, что такие показатели характерны даже не для ноября, а для октября.

Метеозависимым приготовиться.

На фоне теплой погоды ожидаются небольшие колебания атмосферного давления.

«Рост атмосферного давления будет небольшим: в понедельник и вторник ожидаются значения на уровне около 755. В среду, скорее всего, будет около 760. Затем начнется понижение: в пятницу прогнозируется до 756 миллиметров ртутного столба», — сообщил Ильин.

Даже такие незначительные, на первый взгляд, изменения, могут сказаться на состоянии метеозависимых людей, имеющих хронические заболевания. В эти дни им стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью и не забывать о прописанных лечащим врачом препаратах.

Почему зима задерживается?

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что зимы в столице становятся короче, а осенние периоды — более продолжительными. По его словам, уже скоро москвичи будут видеть первый снег только в декабре. Эксперт отметил, что с течением времени из-за климатических изменений метеорологическая зима будет становиться короче.