Теплый Новый год: синоптик рассказал об аномалиях погоды в декабре

«Период с 1 по 5 декабря, то есть, в первую рабочую неделю, в столице будет стоять теплая погода с температурой от нуля до плюс шести. В области возможен легкий мороз до минус трех градусов. В начале неделе в регионе будет облачно, возможны осадки, а во второй половине уже без осадков», — рассказал эксперт.