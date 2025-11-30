Теплый Новый год: синоптик рассказал об аномалиях погоды в декабре

Аномально теплый ноябрь грозит продлиться в декабре. Русская зима будто забыла дорогу в Москву, где установилась нетипично теплая для этого времени года погода. Когда на столичных улицах появится снежный покров, а детвора во дворах начнет лепить снеговиков, aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Декабрь начнется с плюса.
В первую неделю декабря Москва никак не ощутит наступление зимы, столбики термометра продолжат превышать нулевую отметку, отметил синоптик Ильин:
«В первую неделю декабря будет аномально тепло, превышение климатических норм составит до 4−6 градусов».
«Период с 1 по 5 декабря, то есть, в первую рабочую неделю, в столице будет стоять теплая погода с температурой от нуля до плюс шести. В области возможен легкий мороз до минус трех градусов. В начале неделе в регионе будет облачно, возможны осадки, а во второй половине уже без осадков», — рассказал эксперт.
Синоптик отметил, что такие показатели характерны даже не для ноября, а для октября.
Метеозависимым приготовиться.
На фоне теплой погоды ожидаются небольшие колебания атмосферного давления.
«Рост атмосферного давления будет небольшим: в понедельник и вторник ожидаются значения на уровне около 755. В среду, скорее всего, будет около 760. Затем начнется понижение: в пятницу прогнозируется до 756 миллиметров ртутного столба», — сообщил Ильин.
Даже такие незначительные, на первый взгляд, изменения, могут сказаться на состоянии метеозависимых людей, имеющих хронические заболевания. В эти дни им стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью и не забывать о прописанных лечащим врачом препаратах.
Почему зима задерживается?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что зимы в столице становятся короче, а осенние периоды — более продолжительными. По его словам, уже скоро москвичи будут видеть первый снег только в декабре. Эксперт отметил, что с течением времени из-за климатических изменений метеорологическая зима будет становиться короче.