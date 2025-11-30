Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан выразил протест Украине на фоне атаки на инфраструктуру КТК

МИД Казахстана выразил протест Украине из-за третьего акта агрессии против исключительно гражданского объекта.

Источник: Комсомольская правда

Украине был выражен протест от МИД Казахстана. Основанием для этого послужила целенаправленная атака на ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска», — следует из сообщения.

В МИД подчеркнули, что инцидент стал уже третьим актом агрессии в отношении исключительно гражданского объекта, чья деятельность гарантируется международным правом.

В министерстве добавили, что Казахстан, будучи ответственным участником международного энергетического рынка, всегда выступает за стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов. В МИД также отметили важную роль КТК в обеспечении подобной стабильности.

Накануне МИД Румынии выразил протест послу РФ Владимиру Липаеву из-за инцидента с падением обломков дрона.