Казахстан выразил протест Украине на фоне атаки на инфраструктуру КТК

Украине был выражен протест от МИД Казахстана. Основанием для этого послужила целенаправленная атака на ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска», — следует из сообщения.
В МИД подчеркнули, что инцидент стал уже третьим актом агрессии в отношении исключительно гражданского объекта, чья деятельность гарантируется международным правом.
В министерстве добавили, что Казахстан, будучи ответственным участником международного энергетического рынка, всегда выступает за стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов. В МИД также отметили важную роль КТК в обеспечении подобной стабильности.
Накануне МИД Румынии выразил протест послу РФ Владимиру Липаеву из-за инцидента с падением обломков дрона.