Семья против карьеры: Life.ru в День матери выяснил настоящие приоритеты российских мужчин

Среди всех опрошенных россиянок лишь 50% считают семью главным приоритетом мужчин, тогда как среди женщин в декрете таких 69%. Результаты исследования, которые есть в распоряжении Life.ru, также показали, что период ухода за ребёнком становится для женщин временем, когда они особенно чутко ощущают динамику отношений и распределение ролей. И именно на этом фоне усиливается их собственная потребность в развитии: 37% женщин в декрете говорят о важности саморазвития, тогда как среди всех женщин — 29%.