Приход зимы в Башкирии ознаменуется мокрым снегом

Озвучен прогноз погоды на конец ноября, а также на начало зимы в Башкирии. Сегодня, 30 ноября, осадков практически не ожидается, только в северных районах возможны небольшой дождь или мокрый снег. Днем температура будет от колебаться −1 до +4.
В понедельник, 1 декабря, кое-где пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Продолжит дуть умеренный юго-западный ветер. Столбики термометров ночью покажут 0…-5°, днем — −1…+4°.
Во вторник, 2 декабря, значительных осадков не прогнозируется. Ветер сохранится юго-западный, несильный. Ночью похолодает до −1…-6 градусов, днём температура будет колебаться от −1 до +4 градусов.
