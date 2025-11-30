Приход зимы в Башкирии ознаменуется мокрым снегом

Озвучен прогноз погоды на конец ноября, а также на начало зимы в Башкирии. Сегодня, 30 ноября, осадков практически не ожидается, только в северных районах возможны небольшой дождь или мокрый снег. Днем температура будет от колебаться −1 до +4.