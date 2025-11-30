Память и бескорыстная любовь: почему незабудка стала символом Дня матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, который в 2025 году выпадет на 30-е число. Главный символ этого праздника — незабудка. Что он означает и как стал олицетворением этого дня — в материале «Вечерней Москвы».
Незабудка, согласно народному поверью, обладает свойством возвращать память тем, кто забыл своих близких, и символизирует постоянную связь между ребенком и матерью.
Кроме того, этот цветок олицетворяет постоянство, преданность, нежность и бескорыстную любовь, которую мать испытывает по отношению к своему чаду.
Интересно, что незабудка во многих языках имеет одинаковое по смыслу название, означающее «не забудь меня». У разных народов существует большое количество легенд о происхождении имени этого цветка. Все они сводятся к тому, что незабудка помогает укрепить связь со своей родословной и помнить о близких людях.
Позднее появился еще один символ — плюшевый медведь, который, как правило, держит в лапах незабудку. Этот образ стал настолько популярным, что начал появляться на открытках и почтовых марках. С 2011 года в России проходит акция «Мама, я тебя люблю!», во время которой волонтеры раздают на улицах открытки и значки с незабудками. Их можно подписать и подарить маме, а значки — прикрепить на одежду.
