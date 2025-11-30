Память и бескорыстная любовь: почему незабудка стала символом Дня матери

Позднее появился еще один символ — плюшевый медведь, который, как правило, держит в лапах незабудку. Этот образ стал настолько популярным, что начал появляться на открытках и почтовых марках. С 2011 года в России проходит акция «Мама, я тебя люблю!», во время которой волонтеры раздают на улицах открытки и значки с незабудками. Их можно подписать и подарить маме, а значки — прикрепить на одежду.