Движение автобусов и большегрузов ограничили на участке трассы в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 30 ноября. В Слюдянском районе ввели временное ограничение движения для большегрузов и автобусов. Из-за неблагоприятных погодных условий нельзя проехать на участке с 100-го по 140-й км на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».