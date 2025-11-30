Движение автобусов и большегрузов ограничили на участке трассы в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 30 ноября. В Слюдянском районе ввели временное ограничение движения для большегрузов и автобусов. Из-за неблагоприятных погодных условий нельзя проехать на участке с 100-го по 140-й км на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».
Как сообщает отдед пропаганды УГИБДД России по региону, на месте работают пять комбинированных машин.
Напомним, 28 ноября Госавтоинспекция ограничивала движение для большегрузного и пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги «Сибирь» с 1497-го по 1560-й км. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия в Тулунском и Куйтунском районах Иркутской области.