Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Барро: Евросоюз намерен принять решение по активам России 18 декабря

Представители стран Европейского союза (ЕС) могут принять решение по замороженным активам России 18 декабря во время саммита в Брюсселе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Представители стран Европейского союза (ЕС) могут принять решение по замороженным активам России 18 декабря во время саммита в Брюсселе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам дипломата, основной целью объединения является гарантия блокировки российских средств на европейских счетах. Он объяснил, что в будущем это может стать эффективным инструментом Брюсселя, который даст возможность давить на Москву.

— Страны Европы намерены защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится, — передает слова Барро издание La Tribune Dimanche.

Государственная дума ранее приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение Европейского союза о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.

Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за возможные финансовые риски.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше