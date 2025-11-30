Барро: Евросоюз намерен принять решение по активам России 18 декабря

Представители стран Европейского союза (ЕС) могут принять решение по замороженным активам России 18 декабря во время саммита в Брюсселе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
По словам дипломата, основной целью объединения является гарантия блокировки российских средств на европейских счетах. Он объяснил, что в будущем это может стать эффективным инструментом Брюсселя, который даст возможность давить на Москву.
— Страны Европы намерены защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится, — передает слова Барро издание La Tribune Dimanche.
Государственная дума ранее приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке ответных шагов на возможное решение Европейского союза о незаконном изъятии зарубежных активов Центрального банка России.
Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы России, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за возможные финансовые риски.