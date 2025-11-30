Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к Солнцу

Авиакомпании по всему миру смогли экстренно наладить работу своих авиапарков после того, как производитель самолетов Airbus предупредил о необходимости срочно исправить уязвимость программного обеспечения на лайнерах A320, связанную с солнечным излучением. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с процессом.
Проблему выявили при расследовании октябрьского инцидента, когда самолет JetBlue Airways, выполнявший рейс из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (Нью-Джерси), резко потерял высоту. Борт совершил аварийную посадку во Флориде, не менее 15 человек получили травмы.
Выявленная проблема связана с частью программного обеспечения (ПО), рассчитывающей высоту самолета. На большой высоте данные могут быть искажены интенсивным излучением Солнца, обнаружил Airbus. Проблема коснулась порядка 6 тыс. самолетов, задействованных в перевозках по всему миру, авиакомпании стали массово задерживать и отменять рейсы.
Воздушные суда семейства A320 оснащены системой управления fly-by-electronic, в которой нет прямой механической связи между органами управления в кабине и компонентами самолета, непосредственно управляющими полетом. Действия пилота обрабатываются компьютером.
Как отмечает агентство, менее чем через сутки после того, как Airbus и Европейское агентство по безопасности полетов выпустили экстренную директиву, авиаперевозчики, в том числе American Airlines, индийская IndiGo и британская easyJet — одни из крупнейших эксплуатантов узкофюзеляжных самолетов — вернулись к предыдущей версии программного обеспечения. Таким образом они смогли обеспечить нормальную работу своего флота.
American Airlines заявила, что ее «команда технических специалистов добилась значительного прогресса, работая всю ночь над устранением проблемы с программным обеспечением Airbus». В результате только четырем из 209 ее затронутых самолетов по-прежнему требуется обслуживание.
Как поясняет Bloomberg, решение проблемы через возврат к предыдущей версии программного обеспечения занимает всего 2−3 часа. Тем не менее, до 1 тыс. старых самолетов может потребоваться полноценное обновление оборудования, и полеты на них на время ремонта придется остановить, говорят осведомленные о процессе источники.
Перевозчикам, эксплуатирующим A320, приходилось срочно исправлять ситуацию до того, как тот или иной лайнер совершит следующий регулярный рейс. Это вынуждало авиакомпании работать под сильным давлением и действовать оперативно, поскольку иначе им грозили бы серьезные перебои с полетами, отмечает Bloomberg.
В частности, такая ситуация возникла в США, где число поездок достигает рекордных значений в период празднования Дня благодарения (в этом году выпал на 27 ноября), пишет агентство. По этой причине эксплуатанты около 1,6 тыс. самолетов семейства A320 исправить ситуацию как можно быстрее и свести к минимуму нарушения в расписании.
Индийская авиакомпания IndiGo сообщила, что проверки 160 из 200 ее затронутых самолетов были завершены к полудню по местному времени, а отмен рейсов из-за проблем с ПО не было.
Венгерский лоукостер Wizz Air, парк которого состоит исключительно из самолетов Airbus (примерно 250 единиц), заявил, что успешно обновил ПО на всех затронутых самолетах за одну ночь, и полеты возобновились в нормальном режиме.
Управление гражданской авиации Великобритании также заявило, что авиакомпании уже провели обновление программного обеспечения «на подавляющем большинстве соответствующих самолетов».
«Хотя некоторые перебои и ожидались, они затронули лишь немногие рейсы британских авиакомпаний, а пассажиры испытывают минимальные последствия», — заявил регулятор.
Проблема с программным обеспечением не коснулась самолетов российских авиакомпаний. Как пояснил РБК источник в авиатранспортной отрасли, с 2022 года авиационное ПО у российских перевозчиков не обновляется. Проблема касается «свежего» обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320, поэтому российских эксплуатантов она не затронула. «То есть у нас, грубо говоря, Windows 7. А проблемы возникли у пользователей Windows 10», — сказал РБК собеседник.