В России предложили ввести в школьную программу уроки по киберспорту

Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил, что в учебные программы российских школ нужно включить уроки киберспорта и ТРИЗ.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил ТАСС, что в учебные программы российских школ нужно включить уроки киберспорта и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).

«Российские школьники должны изучать искусственный интеллект, киберспорт и ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач)», — отметил Гриб.

По его словам, дети и так активно увлекаются киберспортом, однако «иногда играют не в те игры». Он предложил объединить киберспорт с основами кибербезопасности в единый учебный курс.

Гриб подчеркнул, что ТРИЗ необходимо сделать обязательным предметом, поскольку эта дисциплина формирует навыки поиска новых подходов и нестандартных решений при минимальных затратах.

Он также заявил о необходимости введения отдельного курса по финансовой грамотности в школах и вузах. По его словам, низкая финансовая осведомленность приводит к тому, что граждане теряют накопления, имущество и жилье.

Ранее Владислав Гриб выступил с инициативой о переходе на 12-летнюю систему школьного образования.