Актриса Светлана Пермякова приехала на юбилей Пермского института культуры

Звезда поделилась теплыми воспоминаниями о студенческих годах и поблагодарила альма-матер за дорогу в профессию.

Источник: телеграм-канал Светланы Пермяковой

Актриса Светлана Пермякова в своем телеграмм-канале поделилась фотографиями из Перми и рассказала, что на днях побывала на праздновании 50-летия Пермского института культуры и искусства.

Актриса выпускница этого ВУЗа, широко известная по роли в сериале «Интерны», а также по многочисленным работам в кино, театре и на телевидении. Ее творческий путь начался именно в стенах Пермского института культуры.

На мероприятии Светлана встретилась с преподавателями, коллегами, однокурсниками.

— Столько светлых воспоминаний, родных лиц и теплых объятий… Как будто вернулась в годы, когда все только начиналось, — написала актриса о своих впечатлениях.

Светлана поблагодарила за атмосферу, теплые воспоминания и за дорогу в профессию, которую открыл ей институт.

— Была искренне рада разделить эту радость и почувствовать, что нас по-прежнему объединяет одно — любовь к искусству и желание творить. С юбилеем, мой родной дом культуры и вдохновения, — поздравила актриса.