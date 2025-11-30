Актриса Светлана Пермякова приехала на юбилей Пермского института культуры

Актриса Светлана Пермякова в своем телеграмм-канале поделилась фотографиями из Перми и рассказала, что на днях побывала на праздновании 50-летия Пермского института культуры и искусства.
Актриса выпускница этого ВУЗа, широко известная по роли в сериале «Интерны», а также по многочисленным работам в кино, театре и на телевидении. Ее творческий путь начался именно в стенах Пермского института культуры.
На мероприятии Светлана встретилась с преподавателями, коллегами, однокурсниками.
— Столько светлых воспоминаний, родных лиц и теплых объятий… Как будто вернулась в годы, когда все только начиналось, — написала актриса о своих впечатлениях.
Светлана поблагодарила за атмосферу, теплые воспоминания и за дорогу в профессию, которую открыл ей институт.
— Была искренне рада разделить эту радость и почувствовать, что нас по-прежнему объединяет одно — любовь к искусству и желание творить. С юбилеем, мой родной дом культуры и вдохновения, — поздравила актриса.