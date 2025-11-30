В РФ могут внедрить технологии для контроля состояния водителя в автомобиле

«С помощью нейросетей, анализирующих движение и манёвры, камеры могут косвенно оценить, был ли водитель, например, под воздействием лекарств или у него случился приступ. Нейросеть также может выделить из потока автомобили, которыми управляют водители в состоянии опьянения. Это сложная задача, но она решаема», — отметил он.