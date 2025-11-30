Ричмонд
В РФ могут внедрить технологии для контроля состояния водителя в автомобиле

Речь идет о внедрении технологий, которые помогут контролировать состояние водителя во время движения.

Источник: Аргументы и факты

Российские власти намерены рассмотреть внедрение технологий, которые помогут контролировать состояние водителя, его режим труда и отдыха во время движения. Это предусмотрено в стратегии повышения безопасности дорожного движения, пишет ТАСС.

Документ указывает, что внедрение систем, отслеживающих техническое состояние автомобиля, скорость, стиль вождения, соблюдение водителем режима труда и отдыха, а также его состояние и другие параметры, направлено на повышение безопасности дорожного движения и транспортных услуг.

Стратегия также предусматривает анализ мер по внедрению современных технологий, включая дистанционные, для контроля технического состояния транспортных средств и медицинского осмотра водителей. Однако конкретные методы реализации этих мер в документе не указаны.

Сергей Кусов, представитель компании, разрабатывающей комплексы фотовидеофиксации, сообщил, что городские камеры с нейросетями смогут отслеживать поведение автомобиля на дороге и определять состояние водителя.

«С помощью нейросетей, анализирующих движение и манёвры, камеры могут косвенно оценить, был ли водитель, например, под воздействием лекарств или у него случился приступ. Нейросеть также может выделить из потока автомобили, которыми управляют водители в состоянии опьянения. Это сложная задача, но она решаема», — отметил он.

По словам Кусова, такие задачи значительно усложняют работу камер фотовидеофиксации и увеличивают нагрузку на серверы.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что с 1 декабря и до конца февраля эксплуатация автомобилей, оснащённых летними шинами, официально запрещена.